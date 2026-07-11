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Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года

Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года
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Сборная Испании со счётом 2:1 переиграла национальную команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026. Стоит отметить, что «Красная фурия» достигла этой стадии мирового первенства впервые с 2010 года. Тогда испанцы в полуфинале переиграли Германию (1:0), а в финале оказались сильнее Нидерландов (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Сборная Испании в полуфинале чемпионата мира встретится с национальной командой Франции, которая ранее в четвертьфинале обыграла Марокко (2:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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