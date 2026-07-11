Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года

Сборная Испании со счётом 2:1 переиграла национальную команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026. Стоит отметить, что «Красная фурия» достигла этой стадии мирового первенства впервые с 2010 года. Тогда испанцы в полуфинале переиграли Германию (1:0), а в финале оказались сильнее Нидерландов (1:0).

Сборная Испании в полуфинале чемпионата мира встретится с национальной командой Франции, которая ранее в четвертьфинале обыграла Марокко (2:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.