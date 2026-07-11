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Сольбаккен: не стоит недооценивать оборону Норвегии, это не только команда Холанда

Сольбаккен: не стоит недооценивать оборону Норвегии, это не только команда Холанда
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен подчеркнул, что его команда представляет собой нечто большее, чем просто один Эрлинг Холанд. Специалист отметил важность игры в обороне, которая помогла обыграть Бразилию в 1/8 финала.

«Не стоит недооценивать наши сухие матчи. Мы были очень близки к ещё одному в последней игре против Бразилии. Да, Холанд — наш большой игрок, как и Кейн для Англии, но это Норвегия против Англии, а не просто дуэль двух форвардов. Я думаю, что это поколение распределено: у нас есть игроки старше 30 лет, а есть молодые, которые ещё даже не достигли пика. Не знаю, можно ли назвать это золотым поколением, потому что состав разбит по возрастам, и это заслуга федерации и всей Норвегии», — цитирует Сольбаккена Daily Mirror.

Матч Норвегия — Англия пройдёт 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток — в 00:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
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