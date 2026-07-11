Сольбаккен: не стоит недооценивать оборону Норвегии, это не только команда Холанда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен подчеркнул, что его команда представляет собой нечто большее, чем просто один Эрлинг Холанд. Специалист отметил важность игры в обороне, которая помогла обыграть Бразилию в 1/8 финала.

«Не стоит недооценивать наши сухие матчи. Мы были очень близки к ещё одному в последней игре против Бразилии. Да, Холанд — наш большой игрок, как и Кейн для Англии, но это Норвегия против Англии, а не просто дуэль двух форвардов. Я думаю, что это поколение распределено: у нас есть игроки старше 30 лет, а есть молодые, которые ещё даже не достигли пика. Не знаю, можно ли назвать это золотым поколением, потому что состав разбит по возрастам, и это заслуга федерации и всей Норвегии», — цитирует Сольбаккена Daily Mirror.

Матч Норвегия — Англия пройдёт 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток — в 00:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция).