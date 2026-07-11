Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 10 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира. Испания обыграла Бельгию со счётом 2:1.

На данный момент в гонке бомбардиров лидирует нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший восемь мячей. Столько же у аргентинца Лионеля Месси, но француз выше за счёт дополнительных показателей. Семь голов у норвежца Эрлинга Холанда, шесть — у англичанина Гарри Кейна. Все они продолжают борьбу за трофей.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.