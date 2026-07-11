Испания вышла в полуфинал чемпионата мира всего в третий раз в истории

Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата мира переиграла команду Бельгии (2:1) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Францией. Для Испании это лишь третий полуфинал чемпионата мира в истории.

Впервые это случилось в 1950 году, когда турнир проводился по другой системе. Полуфинал и финал не был проведён, вместо него организаторы провели финальный групповой раунд, попадание в который уже означало полуфинал турнира. Испания оказалась на том турнире на четвёртом месте.

В 2010 году Испания впервые стала чемпионом мира. В полуфинале испанцы обыграли Германию (1:0), а в финале турнира, в дополнительное время, с тем же счётом переиграли Нидерланды.