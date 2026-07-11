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Испания вышла в полуфинал чемпионата мира всего в третий раз в истории

Испания вышла в полуфинал чемпионата мира всего в третий раз в истории
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Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата мира переиграла команду Бельгии (2:1) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Францией. Для Испании это лишь третий полуфинал чемпионата мира в истории.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Впервые это случилось в 1950 году, когда турнир проводился по другой системе. Полуфинал и финал не был проведён, вместо него организаторы провели финальный групповой раунд, попадание в который уже означало полуфинал турнира. Испания оказалась на том турнире на четвёртом месте.

В 2010 году Испания впервые стала чемпионом мира. В полуфинале испанцы обыграли Германию (1:0), а в финале турнира, в дополнительное время, с тем же счётом переиграли Нидерланды.

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