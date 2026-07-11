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Тренер Испании де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча с Францией в полуфинале ЧМ

Тренер Испании де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча с Францией в полуфинале ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвёл итоги победного матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Бельгией (2:1) и высказался в преддверии полуфинальной игры с Францией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Всё дело в характере этой команды. Для меня честь тренировать такой коллектив, который настолько предан делу и постоянно стремится становиться лучше. Справедливо считать, что мы способны победить Францию. Мы будем усердно работать ради этого. Мы единственная команда, которой удалось обыграть Францию дважды. Нас ждёт противостояние двух великих сборных», — приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА.

В 1/2 финала ЧМ-2026 испанцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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