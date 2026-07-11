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Тибо Куртуа поддержал Сенне Ламменса после ошибки в матче с Испанией на ЧМ-2026

Тибо Куртуа поддержал Сенне Ламменса после ошибки в матче с Испанией на ЧМ-2026
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поддержал голкипера своей национальной команды Сенне Ламменса после ошибки в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Куртуа вышел в стартовом составе и покинул поле на 71-й минуте из-за травмы. Его заменил Ламменс, который не смог зафиксировать мяч после удара Пау Кубарси на 88-й минуте, после чего Микель Мерино забил победный гол в этой встрече.

Из-за этого результата Бельгия покинула ЧМ-2026, а Испания встретится с Францией в полуфинале турнира 14 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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