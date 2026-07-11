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Испания не проигрывает Бельгии на протяжении 40 лет

Испания не проигрывает Бельгии на протяжении 40 лет
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Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата мира переиграла команду Бельгии (2:1) и продолжила серию удачных матчей с этим соперником. В последний раз Испания проигрывала Бельгии в четвертьфинале ЧМ-1986, когда бельгийцы переиграли оппонента в серии пенальти (1:1, 4:5 пен).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

С тех пор команды провели восемь матчей (сегодняшняя игра — девятая), в семи из которых победу одержала сборная Испании, один завершился ничьей.

В крайний раз сборные встречались в товарищеском матче в сентябре 2016 года, когда Испания переиграла соперника со счётом 2:0.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с командой Франции.

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