Испания не проигрывает Бельгии на протяжении 40 лет

Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата мира переиграла команду Бельгии (2:1) и продолжила серию удачных матчей с этим соперником. В последний раз Испания проигрывала Бельгии в четвертьфинале ЧМ-1986, когда бельгийцы переиграли оппонента в серии пенальти (1:1, 4:5 пен).

С тех пор команды провели восемь матчей (сегодняшняя игра — девятая), в семи из которых победу одержала сборная Испании, один завершился ничьей.

В крайний раз сборные встречались в товарищеском матче в сентябре 2016 года, когда Испания переиграла соперника со счётом 2:0.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с командой Франции.