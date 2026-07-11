Испания взяла реванш у Бельгии за поражение в 1/4 финала ЧМ-1986

Сборная Испании одолела национальную команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026. Таким образом, «Красная фурия» взяла реванш у бельгийцев за поражение на аналогичной стадии мирового первенства 1986 года. Тогда основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась Бельгия — 5:4.

Сборная Испании в полуфинале чемпионата мира — 2026 встретится с национальной командой Франции, которая ранее в четвертьфинале обыграла Марокко (2:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.