Унай Симон обновил рекорд по «сухим» минутам на чемпионатах мира

Вратарь сборной Испании Унай Симон пропустил мяч от нападающего сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе на 41-й минуте матча четвертьфинала чемпионата мира (2:1). Испанец обновил свой рекорд по «сухим» минутам в истории чемпионатов мира.

29-летний вратарь не пропускал 649 минут, он впервые пропустил мяч в рамках мундиалей с чемпионата мира в Катаре. Предыдущим рекордом среди вратарей на ЧМ был показатель итальянца Вальтера Дзенги, когда на ЧМ-1990 он не пропускал 517 минут.

Кроме того, Испания успела установить рекорд по продолжительности «сухой» серии в матчах (шесть) на чемпионатах мира. Ранее он принадлежал всё тем же итальянцам на ЧМ-1990 и Швейцарии на турнирах в 2006 и 2010 годах.