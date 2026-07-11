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Унай Симон обновил рекорд по «сухим» минутам на чемпионатах мира

Унай Симон обновил рекорд по «сухим» минутам на чемпионатах мира
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Вратарь сборной Испании Унай Симон пропустил мяч от нападающего сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе на 41-й минуте матча четвертьфинала чемпионата мира (2:1). Испанец обновил свой рекорд по «сухим» минутам в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

29-летний вратарь не пропускал 649 минут, он впервые пропустил мяч в рамках мундиалей с чемпионата мира в Катаре. Предыдущим рекордом среди вратарей на ЧМ был показатель итальянца Вальтера Дзенги, когда на ЧМ-1990 он не пропускал 517 минут.

Кроме того, Испания успела установить рекорд по продолжительности «сухой» серии в матчах (шесть) на чемпионатах мира. Ранее он принадлежал всё тем же итальянцам на ЧМ-1990 и Швейцарии на турнирах в 2006 и 2010 годах.

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