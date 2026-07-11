«Это мечта, ставшая реальностью». Мерино — о выходе Испании в полуфинал ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался о матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бельгии. Футболист забил на 88-й минуте и стал автором победного гола.

«Я в восторге. Сомневаюсь, что подобное ещё когда-нибудь повторится. Нас отделяют всего два матча от победы на чемпионате мира. Это мечта, ставшая реальностью. Надеюсь, нам удастся её осуществить. За этими матчами следит весь мир. Возможность дарить людям такие эмоции — предмет огромной гордости. На этой стадии турнира против Франции невозможно ожидать ничего, кроме соперника высочайшего уровня», — приводит слова Мерино официальный сайт ФИФА.

В 1/2 финала ЧМ-2026 испанцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.