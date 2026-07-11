Марк Кукурелья и Тибо Куртуа пожали руки после матча 1/4 финала ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья и вратарь национальной команды Бельгии Тибо Куртуа пожали руки после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026, где играли друг против друга.

Оба футболиста являются игроками мадридского «Реала». Куртуа находится в системе клуба с 2018 года, а о переходе Кукурельи официально объявили 15 июня 2026-го.

По итогам встречи Испания одержала победу со счётом 2:1 и вышла в полуфинал, где встретится со сборной Франции. Кукурелья отыграл весь матч, а бельгийский голкипер был вынужден покинуть поле на 71-й минуте из-за травмы. Его заменил Сенне Ламменс, который не смог зафиксировать мяч после удара Пау Кубарси на 88-й минуте, после чего Микель Мерино забил победный гол в этой встрече.

Матч Испания — Франция состоится 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.