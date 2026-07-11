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Защитник Испании Марк Кукурелья и вратарь Бельгии Тибо Куртуа пожали руки после матча 1/4 финала ЧМ-2026

Марк Кукурелья и Тибо Куртуа пожали руки после матча 1/4 финала ЧМ-2026
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья и вратарь национальной команды Бельгии Тибо Куртуа пожали руки после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026, где играли друг против друга.

Оба футболиста являются игроками мадридского «Реала». Куртуа находится в системе клуба с 2018 года, а о переходе Кукурельи официально объявили 15 июня 2026-го.

По итогам встречи Испания одержала победу со счётом 2:1 и вышла в полуфинал, где встретится со сборной Франции. Кукурелья отыграл весь матч, а бельгийский голкипер был вынужден покинуть поле на 71-й минуте из-за травмы. Его заменил Сенне Ламменс, который не смог зафиксировать мяч после удара Пау Кубарси на 88-й минуте, после чего Микель Мерино забил победный гол в этой встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Матч Испания — Франция состоится 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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