Ямаль: если Франции и стоит кого-то бояться, то нас — мы уже выбивали их

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года заявил, что его команда готова к полуфиналу против Франции. 18‑летний футболист напомнил, что испанцы уже побеждали французов в недавнем прошлом.

«Думаю, если Франции и стоит кого-то бояться, так это нас. Ведь именно мы уже выбивали их раньше», — цитирует Ямаля The Touchline.

Испания одолела Бельгию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира, где встретится со сборной Франции. Встреча пройдёт 14 июля в Арлингтоне. Французы являются действующими финалистами мундиаля и одними из главных фаворитов.