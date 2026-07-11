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Ямаль: если Франции и стоит кого-то бояться, то нас — мы уже выбивали их

Ямаль: если Франции и стоит кого-то бояться, то нас — мы уже выбивали их
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года заявил, что его команда готова к полуфиналу против Франции. 18‑летний футболист напомнил, что испанцы уже побеждали французов в недавнем прошлом.

«Думаю, если Франции и стоит кого-то бояться, так это нас. Ведь именно мы уже выбивали их раньше», — цитирует Ямаля The Touchline.

Испания одолела Бельгию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира, где встретится со сборной Франции. Встреча пройдёт 14 июля в Арлингтоне. Французы являются действующими финалистами мундиаля и одними из главных фаворитов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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