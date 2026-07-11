Куртуа рассказал о повреждении, полученном им в матче Бельгии с Испанией

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о повреждении, которое он получил в матче с Испанией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. 34-летний голкипер был заменён на 71-й минуте. Вышедший на поле Сенне Ламменс пропустил на 88-й минуте.

«Я выполнил удар от ворот и почувствовал сильную боль в четырёхглавой мышце бедра.

Я сообщил тренерскому штабу, что чувствую боль при выполнении дальних ударов от ворот, хотя с вратарской позицией проблем не было. В итоге тренер решил заменить меня, но это не проблема, ведь благо команды превыше всего», — сказал Куртуа после матча с Испанией.

На стадии полуфинала «Фурия Роха» встретится с Францией (14 июля).

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