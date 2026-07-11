«Милан» объявил о трансфере испанского центрального защитника Марио Хилы из «Лацио»

Центральный защитник Марио Хила перешёл из «Лацио» в «Милан». О трансфере официально объявила пресс-служба красно-чёрных. С воспитанником мадридского «Реала» был подписан контракт на пять лет — до 30 июня 2031 года. В составе нового клуба испанец будет выступать под номером 34.

«Милан» тепло приветствует Марио и желает ему личных и командных успехов в футболке «россонери», — говорится в сообщении пресс-службы «Милана» на официальном сайте команды.

По данным СМИ, сумма трансфера составила € 30 млн, € 15 млн из них достанутся «Реалу». Пункт о получении мадридцами 50% от суммы будущей продажи игрока был прописан в договоре между «Реалом» и «Лацио» при переходе игрока в римский клуб летом 2022-го.