Тренер сборной Бельгии высказался о травме Куртуа в матче с Испанией на ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал замену вратаря Тибо Куртуа на 71-й минуте матча с Испанией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, а также оценил игру «красных дьяволов» в этой встрече.
«Травма Куртуа выглядела неприятной. При обычных обстоятельствах мы могли бы довести игру до дополнительного времени. Это вопрос деталей. Мои футболисты провели отличный матч с отличной командой», — приводит слова Гарсии Cadena Ser.
На замену Куртуа вышел Сенне Ламменс, который пропустил на 88-й минуте.
На стадии полуфинала испанская национальная команда встретится с Францией (14 июля).
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