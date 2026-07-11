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Тренер сборной Бельгии высказался о травме Куртуа в матче с Испанией на ЧМ

Тренер сборной Бельгии высказался о травме Куртуа в матче с Испанией на ЧМ
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал замену вратаря Тибо Куртуа на 71-й минуте матча с Испанией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, а также оценил игру «красных дьяволов» в этой встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Травма Куртуа выглядела неприятной. При обычных обстоятельствах мы могли бы довести игру до дополнительного времени. Это вопрос деталей. Мои футболисты провели отличный матч с отличной командой», — приводит слова Гарсии Cadena Ser.

На замену Куртуа вышел Сенне Ламменс, который пропустил на 88-й минуте.

На стадии полуфинала испанская национальная команда встретится с Францией (14 июля).

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