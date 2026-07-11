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Денис Казанский высказался о победе Испании над Бельгией и полуфинале ЧМ-2026 с Францией

Денис Казанский высказался о победе Испании над Бельгией и полуфинале ЧМ-2026 с Францией
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Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о победе Испании над Бельгией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. На стадии полуфинала ЧМ-2026 испанцы сыграют с командой Франции, которая ранее одолела Марокко (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Бельгия была обречена, к сожалению. Травма Тилеманса на разминке, вылет Онана до конца турнира — когда теряешь двух лучших игроков, то на сдачу от судьбы получаешь лишь воспоминания о чемпионате мира. Немного грустные. Ошибка Ламменса точно вписывается в биографию всей сборной Бельгии. Вроде бы небольшой отскок. Но ровно такой, чтобы выскочить из турнира.

Уже писал, что заблуждался на бельгийский счёт. Они всё-таки стали куда интереснее по сравнению с группой. И всё равно недостаточно хороши для такой Испании. Что за команда у де ла Фуэнте! Эстетическое удовольствие от каждого движения. Мы много говорим про глубину состава сборной Франции — и как-то совсем мало про выбор Испании. А он такой же яркий, как рождественская ярмарка.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мерино… Его фамилия вполне претендует на то, чтобы стать футбольным термином со значением «изменение игры». Оказаться в нужное время в той точке, куда прилетит мяч, — один раз бывает. Два — уже фартовый класс. С этим ничего не поделаешь. Представляете его появление на бровке в игре с Францией?! Де ла Фуэнте классно решил проблему размещения на поле Педри и Родри.

Финт со стартовым выходом Руиса оказался абсолютно оправданным. Интересно, что он придумает к Франции. Нас ждёт грандиозный полуфинал! Испания против Франции глобальная сцена, чтобы весь мир увидел как талант становится профессией», — написал Казанский в телеграм-канале.

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