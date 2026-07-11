«МЮ» поддержал Ламменса, пропустившего гол в конце матча Бельгии с Испанией на ЧМ

«Манчестер Юнайтед» обратился к вратарю Сенне Ламменсу после матча сборных Испании и Бельгии (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Голкипер «красных дьяволов» заменил получившего повреждение Тибо Куртуа на 71-й минуте. На 88-й минуте после удара Пау Кубарси Ламменс отбил мяч перед собой, который Микель Мерино с линии вратарской добил в сетку.

«Держись, Сенне. Мы все с тобой», — написано в сообщении «Манчестер Юнайтед» на странице в социальной сети X.

Матч с Испанией стал первым для 24-летнего Ламменса на чемпионате мира 2026 года. Всего за сборную Бельгии он принял участие в трёх встречах.

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