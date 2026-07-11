Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» поддержал Ламменса, пропустившего гол в конце матча Бельгии с Испанией на ЧМ

«МЮ» поддержал Ламменса, пропустившего гол в конце матча Бельгии с Испанией на ЧМ
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» обратился к вратарю Сенне Ламменсу после матча сборных Испании и Бельгии (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Голкипер «красных дьяволов» заменил получившего повреждение Тибо Куртуа на 71-й минуте. На 88-й минуте после удара Пау Кубарси Ламменс отбил мяч перед собой, который Микель Мерино с линии вратарской добил в сетку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Держись, Сенне. Мы все с тобой», — написано в сообщении «Манчестер Юнайтед» на странице в социальной сети X.

Матч с Испанией стал первым для 24-летнего Ламменса на чемпионате мира 2026 года. Всего за сборную Бельгии он принял участие в трёх встречах.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер сборной Бельгии высказался о травме Куртуа в матче с Испанией на ЧМ

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android