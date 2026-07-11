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«Матч ТВ» не покажет игру 1/2 финала ЧМ-2026 между Испанией и Францией

«Матч ТВ» не покажет игру 1/2 финала ЧМ-2026 между Испанией и Францией
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Федеральный телеканал «Матч ТВ» не станет показывать игру 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча между командами состоится 14 июля 2026 года. Начало запланировано на 22:00 мск. Матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В это время в эфире «Матч ТВ» пройдёт прямой эфир студии «Все на Матч!». Отметим, что телеканал покажет второй полуфинальный матч, а также игру за титул. Встречу за третье место можно будет посмотреть на «Кинопоиске» по подписке.

В 1/4 финала ЧМ Испания переиграла Бельгию со счётом 2:1, а Франция была сильнее Марокко (2:0).

За выход в полуфинал турнира также поборются Норвегия и Англия и Аргентина со Швейцарией.

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