«Матч ТВ» не покажет игру 1/2 финала ЧМ-2026 между Испанией и Францией

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не станет показывать игру 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Франции.
Встреча между командами состоится 14 июля 2026 года. Начало запланировано на 22:00 мск. Матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В это время в эфире «Матч ТВ» пройдёт прямой эфир студии «Все на Матч!». Отметим, что телеканал покажет второй полуфинальный матч, а также игру за титул. Встречу за третье место можно будет посмотреть на «Кинопоиске» по подписке.
В 1/4 финала ЧМ Испания переиграла Бельгию со счётом 2:1, а Франция была сильнее Марокко (2:0).
За выход в полуфинал турнира также поборются Норвегия и Англия и Аргентина со Швейцарией.