Сборная Испании не проигрывает с марта 2024-го, до мирового рекорда — один матч

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 36 матчей, одолев Бельгию (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии.

Последнее поражение сборной Испании состоялось 22 марта 2024 года. Тогда команда уступила в товарищеском матче Колумбии (0:1). Беспроигрышная серия испанцев сравнялась по длительности с серией Аргентины в период с 2019 по 2022 год.

Рекордная серия по числу матчей без поражений среди сборных принадлежит Италии. С 2018 по 2021 год они не проигрывали в течение 37 встреч. В полуфинале ЧМ-2026 Испания сыграет с Францией.