Сборная Испании не проигрывает с марта 2024-го, до мирового рекорда — один матч
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Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 36 матчей, одолев Бельгию (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30' 1:1 Де Кетеларе – 41' 2:1 Мерино – 88'
Последнее поражение сборной Испании состоялось 22 марта 2024 года. Тогда команда уступила в товарищеском матче Колумбии (0:1). Беспроигрышная серия испанцев сравнялась по длительности с серией Аргентины в период с 2019 по 2022 год.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024
22 марта 2024, пятница. 23:30 МСК
Испания
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Муньос – 61'
Рекордная серия по числу матчей без поражений среди сборных принадлежит Италии. С 2018 по 2021 год они не проигрывали в течение 37 встреч. В полуфинале ЧМ-2026 Испания сыграет с Францией.
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