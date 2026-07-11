34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв от матчей за сборную Бельгии

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа сообщил о желании взять перерыв на год от выступлений за национальную команду. В пятницу, 10 июля, «красные дьяволы» уступили Испании (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. 34-летний Куртуа был заменён на 71-й минуте из-за повреждения.

«Я хочу отдохнуть год, а затем сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы 2028 года. Не знаю, приемлем ли такой план для руководства сборной Бельгии», — приводит слова Куртуа журналист Альберто Перейро на своей странице в социальной сети X.

Куртуа играет за национальную команду с 2011 года. За этот период вратарь принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в 57 из которых отыграл «на ноль».

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