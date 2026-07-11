Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв от матчей за сборную Бельгии

34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв от матчей за сборную Бельгии
Комментарии

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа сообщил о желании взять перерыв на год от выступлений за национальную команду. В пятницу, 10 июля, «красные дьяволы» уступили Испании (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. 34-летний Куртуа был заменён на 71-й минуте из-за повреждения.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Я хочу отдохнуть год, а затем сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы 2028 года. Не знаю, приемлем ли такой план для руководства сборной Бельгии», — приводит слова Куртуа журналист Альберто Перейро на своей странице в социальной сети X.

Куртуа играет за национальную команду с 2011 года. За этот период вратарь принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в 57 из которых отыграл «на ноль».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер сборной Бельгии высказался о травме Куртуа в матче с Испанией на ЧМ

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android