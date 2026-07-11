Куртуа обошёл Льориса по матчам среди вратарей в истории ЧМ. Впереди лишь один голкипер

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел на чистое второе место по количеству матчей в истории чемпионатов мира среди вратарей, сообщает OptaJose на своей странице в социальной сети X. На его счету 21 игра.

По этому показателю он обошёл экс-голкипера сборной Франции Уго Льориса. Рекорд принадлежит Мануэлю Нойеру из Германии, в активе которого 23 встречи на мировых первенствах.

Отметим, данное достижение стало возможным для Куртуа после игры во встрече 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Испании. Бельгия уступила со счётом 1:2 и завершила своё участие на турнире.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.