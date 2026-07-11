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Ферран Торрес согласился перейти в «ПСЖ» из «Барселоны» после ЧМ — Sky Sports

Ферран Торрес согласился перейти в «ПСЖ» из «Барселоны» после ЧМ — Sky Sports
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес дал согласие на переход в «ПСЖ» после чемпионата мира 2026 года. Форвард сборной Испании хочет сменить клуб. Об этом сообщает журналист Sky Sports Лука Бендони на странице в социальной сети X.

По информации источника, продление контракта Торреса с «Барселоной» выглядит «очень сложным», в то время как сине-гранатовые согласовали подписание нападающего Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии».

Торрес играет за «блауграну» с января 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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