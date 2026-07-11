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Эмоции Кевина Де Брёйне после вылета сборной Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026 от Испании

Эмоции Кевина Де Брёйне после вылета сборной Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026 от Испании
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне эмоционально отреагировал на поражение своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Встреча завершилась со счётом 1:2, а хавбек завершил её без на 86-й минуте после замены. Футболист результативными действиями в игре не отметился.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

После встречи Де Брёйне попал в объектив камер эмоционально подавленым и со слезами на глазах.

Фото: Getty Images

Бельгия завершила своё участие на турнире. За выход в финал мирового первенства Испания поборется с французской национальной командой.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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