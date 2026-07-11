Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Агкацев отреагировал на признание лучшим вратарём сезона в РПЛ второй год подряд

Станислав Агкацев отреагировал на признание лучшим вратарём сезона в РПЛ второй год подряд
Комментарии

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев отреагировал на признание лучшим вратарём минувшего сезона на премии «Winline Герои РПЛ». Награда досталась ему второй раз подряд.

«Очень рад второй год подряд получать награду лучшего вратаря сезона РПЛ. Спасибо всем, кто голосовал, поддерживал и был рядом. Это большая мотивация продолжать работать, становиться сильнее и двигаться вперёд. И отдельное спасибо за отличный вечер — было приятно увидеться и пообщаться со всеми», — написал Агкацев в телеграм-канале.

Лучшим игроком Российской Премьер-Лиги на премии был признан одноклубник Агкацева Джон Кордоба. Лучшим тренером — возглавляющий «Зенит» Сергей Семак.

Материалы по теме
Названы лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий сезона на премии «Герои РПЛ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android