Станислав Агкацев отреагировал на признание лучшим вратарём сезона в РПЛ второй год подряд

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев отреагировал на признание лучшим вратарём минувшего сезона на премии «Winline Герои РПЛ». Награда досталась ему второй раз подряд.

«Очень рад второй год подряд получать награду лучшего вратаря сезона РПЛ. Спасибо всем, кто голосовал, поддерживал и был рядом. Это большая мотивация продолжать работать, становиться сильнее и двигаться вперёд. И отдельное спасибо за отличный вечер — было приятно увидеться и пообщаться со всеми», — написал Агкацев в телеграм-канале.

Лучшим игроком Российской Премьер-Лиги на премии был признан одноклубник Агкацева Джон Кордоба. Лучшим тренером — возглавляющий «Зенит» Сергей Семак.