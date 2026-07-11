«У Франции есть два варианта». Ямаль высказался о грядущем полуфинале ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года высказался о предстоящем матче 1/2 финала соревнования с национальной командой Франции. Игра состоится 14 июля.

«Франция? Мы её не боимся. Мы обыграли их в последних двух матчах. У Франции есть два варианта: либо дойти до трёх финалов чемпионатов мира подряд, либо проиграть нам три раза кряду», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Франция добиралась до финала на двух последних чемпионатах мира, а Испания играет в 1/2 финала турнира впервые с 2010 года. Ранее Испания побеждала Францию в полуфинале Лиги наций УЕФА — 2025 (5:4) и 1/2 финала Евро-2024 (2:1).