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«У Франции есть два варианта». Ямаль высказался о грядущем полуфинале ЧМ-2026

«У Франции есть два варианта». Ямаль высказался о грядущем полуфинале ЧМ-2026
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года высказался о предстоящем матче 1/2 финала соревнования с национальной командой Франции. Игра состоится 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Франция? Мы её не боимся. Мы обыграли их в последних двух матчах. У Франции есть два варианта: либо дойти до трёх финалов чемпионатов мира подряд, либо проиграть нам три раза кряду», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Франция добиралась до финала на двух последних чемпионатах мира, а Испания играет в 1/2 финала турнира впервые с 2010 года. Ранее Испания побеждала Францию в полуфинале Лиги наций УЕФА — 2025 (5:4) и 1/2 финала Евро-2024 (2:1).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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