Куртуа высказал мнение, что победитель пары Франция — Испания выиграет ЧМ-2026

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о фаворите чемпионата мира 2026 года после вылета «красных дьяволов» с турнира. В пятницу, 10 июля, бельгийская национальная команда уступила Испании (1:2) в 1/4 финала.

«Победитель полуфинала между сборными Франции и Испании станет чемпионом мира. Испания является главным претендентом, который выиграл всё. Эта команда может победить Францию и кого угодно, что она и доказывает. Мы провели хороший матч с ними и дали более серьёзный отпор, чем многие думали», — приводит слова Куртуа AS.

Матч полуфинала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании состоится 14 июля и начнётся в 22:00 мск.

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