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Куртуа высказал мнение, что победитель пары Франция — Испания выиграет ЧМ-2026

Куртуа высказал мнение, что победитель пары Франция — Испания выиграет ЧМ-2026
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о фаворите чемпионата мира 2026 года после вылета «красных дьяволов» с турнира. В пятницу, 10 июля, бельгийская национальная команда уступила Испании (1:2) в 1/4 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Победитель полуфинала между сборными Франции и Испании станет чемпионом мира. Испания является главным претендентом, который выиграл всё. Эта команда может победить Францию и кого угодно, что она и доказывает. Мы провели хороший матч с ними и дали более серьёзный отпор, чем многие думали», — приводит слова Куртуа AS.

Матч полуфинала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании состоится 14 июля и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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