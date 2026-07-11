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«Меня постоянно прессингуют». Ямаль прокомментировал выход Испании в 1/2 финала ЧМ-2026

«Меня постоянно прессингуют». Ямаль прокомментировал выход Испании в 1/2 финала ЧМ-2026
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы над Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Я так счастлив. Мы вышли в полуфинал, мы продолжаем бороться… Меня постоянно прессингуют, на мне множество игроков, но всегда находится свободный игрок, как это было в случае нашего первого гола. Сегодня я счастлив. Мы хотим победить, это наша миссия», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания встретится с национальной командой Франции. Их очная игра состоится 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

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