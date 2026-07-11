Англия сообщила об отсутствии только одного игрока на тренировке перед матчем с Норвегией

Пресс-служба сборной Англии на странице в социальной сети X поделилась информацией о количестве недоступных футболистов для тренировки в преддверии матча с Норвегией в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (12 июля).

«Сегодня днём ​​команда «трёх львов» тренируется на базе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле. Джордан Хендерсон — единственный игрок, который не появится на поле», — написано в сообщении сборной Англии.

Ранее сообщалось, что в тренировке английской национальной команды перед игрой с Норвегии не участвовали четыре футболиста: Рис Джеймс, Марк Гехи, Деклан Райс и Джордан Хендерсон.

Хендерсон восстанавливается после операции на руке.

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