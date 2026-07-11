Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия сообщила об отсутствии только одного игрока на тренировке перед матчем с Норвегией

Англия сообщила об отсутствии только одного игрока на тренировке перед матчем с Норвегией
Комментарии

Пресс-служба сборной Англии на странице в социальной сети X поделилась информацией о количестве недоступных футболистов для тренировки в преддверии матча с Норвегией в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (12 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня днём ​​команда «трёх львов» тренируется на базе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле. Джордан Хендерсон — единственный игрок, который не появится на поле», — написано в сообщении сборной Англии.

Ранее сообщалось, что в тренировке английской национальной команды перед игрой с Норвегии не участвовали четыре футболиста: Рис Джеймс, Марк Гехи, Деклан Райс и Джордан Хендерсон.

Хендерсон восстанавливается после операции на руке.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Четыре игрока сборной Англии пропустили командную тренировку перед матчем с Норвегией

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android