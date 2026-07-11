Мерино установил уникальное достижение в истории ЧМ, забив победный гол в матче с Бельгией

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино установил уникальное достижение, забив победный мяч в матче 1/4 финала с Бельгией (2:1). Команды играли на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии.

Мерино появился на поле на 86-й минуте, а отличился — на 88-й. Таким образом, испанец стал первым футболистом за всю историю чемпионатов мира, которому удалось забить два победных мяча в двух матчах плей-офф подряд после выхода на замену.

Матч 1/8 финала, в котором Испания одолела Португалию (1:0), Мерино также начал на скамье запасных. Футболист вступил в игру на 85-й минуте, а на 90+1-й — забил единственный гол в матче. В 1/2 финала испанцы сыграют с командой Франции.