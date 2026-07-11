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L’Équipe раскрыл, смогут ли Мбаппе и Тчуамени сыграть в полуфинале ЧМ с Испанией

L’Équipe раскрыл, смогут ли Мбаппе и Тчуамени сыграть в полуфинале ЧМ с Испанией
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Ожидается, что футболисты сборной Франции Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени будут доступны для участия в полуфинале чемпионата мира 2026 года с Испанией (14 июля). Об этом сообщает L’Équipe.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Мбаппе получил отдых в пятницу, 10 июля, после того, как повредил правую лодыжку в матче 1/4 финала с Марокко (2:0). В случае возникновения у него болей при возобновлении тренировок в субботу, 11 июля, план его занятий может быть скорректирован.

Сборная Франции также может рассчитывать на возвращение полузащитника Орельена Тчуамени, травмировавшего приводящую мышцу бедра накануне встречи 1/16 финала мирового первенства с Парагваем (1:0). Кроме того, ожидается появление Тчуамени в стартовом составе на игру с Испанией.

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