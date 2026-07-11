Мерино повторил празднование отца, забив гол, который вывел Испанию в полуфинал ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино повторил празднование отца, Анхеля Мерино, забив победный мяч в матче 1/4 финала с Бельгией (2:1). Команды играли на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии.

После забитого мяча Мерино обежал вокруг углового флажка. Так в 1991 году его отец отпраздновал гол в ворота «Штутгарта», выступая за «Осасуну».

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Также Мерино стал первым футболистом за всю историю чемпионатов мира, которому удалось забить два победных мяча в двух матчах плей-офф подряд после выхода на замену. В 1/8 финала с Португалией (1:0) он вступил в игру на 85-й минуте, а на 90+1-й — забил единственный гол в матче.