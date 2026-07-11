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«Вот чего я хочу». Ямаль высказался о своей форме и голах на чемпионате мира

«Вот чего я хочу». Ямаль высказался о своей форме и голах на чемпионате мира
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своей форме на текущем чемпионате мира после матча 1/4 финала с национальной командой Бельгии. Испания победила со счётом 2:1 и прошла в следующий раунд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Сегодня я счастлив. Моя форма? Я вижу, что играю всё лучше и лучше. Мы выиграли Евро, а я забил лишь один гол. Если мы выиграем чемпионат мира, никто не вспомнит о моих голах. Голы не важны, если мы выиграем чемпионат мира. Мы все будем так счастливы! Вот чего я хочу», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

На данный момент Ямаль забил лишь один мяч на текущем ЧМ.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания встретится с национальной командой Франции. Их очная игра состоится 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

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