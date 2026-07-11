Ямаль ни разу не проигрывал командам с Мбаппе в одиночных матчах на выбывание

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль не потерпел ни одного поражения в одиночных матчах на выбывание с командами, за которые играл форвард Килиан Мбаппе (сборная Франции и «Реал» Мадрид). Об этом сообщает аккаунт StatMuse на странице в социальной сети X.

Ямаль в составе сборной Испании победил Францию с Мбаппе в полуфинале Евро-2024 (2:1), а также в полуфинале Лиги наций (5:4) в 2025 году.

За «Барселону» Ямаль выиграл у мадридского «Реала» с Мбаппе в финале Суперкубка Испании — 2025 (5:2), в финале Суперкубка Испании — 2026 (3:2), а также в решающем матче Кубка Испании — 2025 (3:2).

Сборные Испании и Франции встретятся в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Игра состоится во вторник, 14 июля, и начнётся в 22:00 мск.

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Чем уникален Ламин Ямаль: