ФИФА продаст куски газона с финала ЧМ-2026. The Athletic назвал общую стоимость

Международная федерация футбола (ФИФА) продаст фрагменты газона со стадиона в Нью-Йорке, где состоится финал чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, стоимость одного фрагмента травы, помещённого в смолу для сохранности, составляет от $ 450 до $ 3000. Отправка элементов поля начнётся после финала 19 июля, доставка доступна только покупателям из США, Великобритании и Европы.

Акриловый футляр будет украшен логотипом ЧМ-2026, местом проведения матча, датой и итоговым счётом. В набор входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Выпуском занимается британская фирма. Она предлагает четыре варианта стоимостью 450, 900, 1200 и 3000 долларов. Тираж каждого ограничен 2026 экземплярами. Полная распродажа принесет более 11,2 млн долларов выручки.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.