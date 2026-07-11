Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин — о сборной Испании: их возможно обыграть. Франция покажет, как это сделать

Гришин — о сборной Испании: их возможно обыграть. Франция покажет, как это сделать
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о победе сборной Испании над Бельгией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира — 2026, а также поделился ожиданиями от полуфинала с командой Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Их возможно обыграть. Франция покажет, как это сделать. Испанцы при этом прибавляют от игры к игре. Они играют хорошо, но сегодня нужно похвалить бельгийцев», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором полуфинале ЧМ-2026 встретятся сильнейшие команды из четвертьфинальных пар Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на воскресенье, 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Мбаппе повторил худшее за Месси. А потом догнал по голам и вытащил Францию в полуфинал ЧМ!
Мбаппе повторил худшее за Месси. А потом догнал по голам и вытащил Францию в полуфинал ЧМ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android