Гришин — о сборной Испании: их возможно обыграть. Франция покажет, как это сделать
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о победе сборной Испании над Бельгией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира — 2026, а также поделился ожиданиями от полуфинала с командой Франции.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30' 1:1 Де Кетеларе – 41' 2:1 Мерино – 88'
«Их возможно обыграть. Франция покажет, как это сделать. Испанцы при этом прибавляют от игры к игре. Они играют хорошо, но сегодня нужно похвалить бельгийцев», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Во втором полуфинале ЧМ-2026 встретятся сильнейшие команды из четвертьфинальных пар Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на воскресенье, 19 июля.
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