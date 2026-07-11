Гришин — о сборной Испании: их возможно обыграть. Франция покажет, как это сделать

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о победе сборной Испании над Бельгией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира — 2026, а также поделился ожиданиями от полуфинала с командой Франции.

«Их возможно обыграть. Франция покажет, как это сделать. Испанцы при этом прибавляют от игры к игре. Они играют хорошо, но сегодня нужно похвалить бельгийцев», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Во втором полуфинале ЧМ-2026 встретятся сильнейшие команды из четвертьфинальных пар Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на воскресенье, 19 июля.