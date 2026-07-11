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«Дайте мне просто уехать в отпуск». Де Брёйне — о будущем в сборной Бельгии

«Дайте мне просто уехать в отпуск». Де Брёйне — о будущем в сборной Бельгии
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Полузащитник и капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне ответил, стал ли чемпионат мира 2026 года последним мировым первенством, на котором он сыграл. В пятницу, 10 июля, «красные дьяволы» уступили Испании (1:2) в матче 1/4 финала ЧМ-2026. 35-летний Де Брёйне был заменён на 86-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Ох, ребята, дайте мне просто уехать в отпуск и отдохнуть. Это был тяжёлый год. Мне сделали серьёзную операцию. Я горжусь тем, чего добился. Я очень много работал. Вот и всё», — приводит слова Де Брёйне журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Де Брёйне играет за сборную Бельгии с 2010 года. За этот период полузащитник принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами.

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