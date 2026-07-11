«Всё будет совсем по-другому». Икер Касильяс — о полуфинале ЧМ-2026 Франция — Испания

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира 2026 года, в котором испанцы сыграют с командой Франции. Встреча пройдёт во вторник, 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

«У меня такое ощущение, что и Франция, и Испания показали примерно 70% от своего уровня. Во вторник всё будет совсем по-другому! Какой же это будет матч!» — написал Касильяс в соцсети X.

Во втором полуфинале ЧМ-2026 встретятся сильнейшие команды из четвертьфинальных пар Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на воскресенье, 19 июля.