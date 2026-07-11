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Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по футболу 2026 на 11 июля 2026

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по футболу 2026 на 11 июля 2026
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В ночь с 11 на 12 июля продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Состоится два заключительных матча четвертьфинала.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 в ночь с 11 на 12 июля (время московское):

00:00. Англия — Норвегия;
04:00. Швейцария — Аргентина.

Победители в этих парах 15 июля сойдутся друг с другом в 1/2 финала мирового первенства. Другую пару полуфинала ЧМ составили Франция и Испания.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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