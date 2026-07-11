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Руди Гарсия объяснил, почему сборная Бельгии проиграла Испании в матче ЧМ-2026

Руди Гарсия объяснил, почему сборная Бельгии проиграла Испании в матче ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился мнением о матче с Испанией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Они на мгновение засомневались в себе, особенно когда мы сравняли счёт. В важных матчах всё решают детали. Мы все поддерживаем наших футболистов, которые, возможно, допустили несколько ошибок во время игры. С такой командой нельзя ничего отдавать, нельзя допускать ошибок.

К сожалению, именно так мы и выбыли из турнира. Это должно послужить уроком, особенно для молодых футболистов. Они полны страсти и энтузиазма, но им также нужно сохранять хладнокровие и тщательно обдумывать свои действия на поле. Я горжусь своими футболистами. Мы показали, что Бельгия — великая команда на этом чемпионате мира. Сегодня всё заканчивается, и мы должны это принять», — приводит слова Гарсии RMC Sport.

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