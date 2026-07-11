«Гавр» работает над трансфером воспитанника «Зенита» Сазонова — Geo Team

Французский «Гавр» работает над трансфером защитника сборной Грузии Сабы Сазонова. Как сообщает Geo Team в соцсети X, клуб Лиги 1 близок к подписанию контракта с 24-летним футболистом.

По данным источника, французы уже предложили Сазонову первоначальный контракт. Сейчас обсуждается подписание однолетнего соглашения с возможностью продления ещё на сезон. Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» с лета текущего года является свободным агентом.

Сазонов покинул Российскую Премьер-Лигу в августе 2023 года и перебрался в итальянский «Торино». Сезон-2024/2025 футболист провёл на правах аренды в «Эмполи».