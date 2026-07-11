Нико Уильямс: Испания уже дважды побеждала Францию. Хотим сделать это снова

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс высказался о грядущем матче полуфинала чемпионата мира 2026 года с Францией (14 июля). Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Мы уже дважды обыгрывали их и хотим сделать это снова. Матч будет очень сложным, но надеемся, что чаша весов склонится в нашу пользу. Для нейтрального зрителя это будет действительно захватывающая игра», — приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.

Сборная Испании победила Францию в последних двух очных матчах. «Фурия Роха» обыграла «трёхцветных» в полуфинале чемпионата Европы 2024 года (2:1), а также в полуфинале Лиги наций (5:4) в 2025 году.

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