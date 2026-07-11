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Луис де ла Фуэнте объяснил, за счёт чего Испании удалось победить Бельгию в 1/4 финала ЧМ

Луис де ла Фуэнте объяснил, за счёт чего Испании удалось победить Бельгию в 1/4 финала ЧМ
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Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над сборной Бельгии (2:1) в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Это проявление характера нашей сборной при любых обстоятельствах. Я вновь подчёркиваю гордость за руководство этой командой, которая нацелена на прогресс и развитие. Мы создали достаточно моментов для более уверенного счёта. Необходимо осознавать, насколько трудно добиваться побед», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания встретится с национальной командой Франции. Их очная игра состоится 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

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