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Родри повторил рекорд Крооса по разрезающим передачам в рамках одного ЧМ

Родри повторил рекорд Крооса по разрезающим передачам в рамках одного ЧМ
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Полузащитник и капитан сборной Испании Родри сделал 62 разрезающие передачи в финальной трети поля на чемпионате мира 2026 года. Это лучший результат в рамках одного мирового первенства с 2014 года, когда такое же количество разрезающих передач выполнил бывший футболист сборной Германии Тони Кроос. Об этом сообщает Opta.

На ЧМ-2026 Родри принял участие во всех шести матчах «Фурия Роха» на текущий момент.

Сборная Германии выиграла чемпионат мира в 2014 году. Испанская национальная команда сыграет в полуфинале мирового первенства 2026 года, где встретится с Францией. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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