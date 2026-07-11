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Тренер Испании отреагировал на второй подряд победный гол Мерино в плей-офф ЧМ-2026

Тренер Испании отреагировал на второй подряд победный гол Мерино в плей-офф ЧМ-2026
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Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победный гол полузащитника «Фурия Роха» Микеля Мерино в игре 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Бельгии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Он обладает широким набором качеств. Такой футболист мог бы выступать за любую сборную или клуб! Он идеально вписывается в наш состав и тактическую схему. Мы уверены, что в любой момент, когда потребуется его помощь, он окажется готов», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Мерино стал первым футболистом за всю историю чемпионатов мира, которому удалось забить два победных мяча в двух матчах плей-офф подряд после выхода на замену. В 1/8 финала с Португалией (1:0) он вступил в игру на 85-й минуте, а на 90+1-й — забил единственный гол в матче.

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