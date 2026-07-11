«Манчестер Юнайтед» выбрал хавбека после срыва трансфера Эдерсона из «Аталанты» — Globo

Английский «Манчестер Юнайтед» определился с новой целью на позицию центрального полузащитника после срыва трансфера бразильца Эдерсона из «Аталанты». Как сообщает издание Globo, «красные дьяволы» проявили интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Жоао Гомесу.

Ранее сообщалось, что переход Эдерсона из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» сорвался после проваленного футболистом медосмотра. Переход Гомеса в мадридский «Атлетико», в свою очередь, был сорван по инициативе испанского клуба.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» связался с клубом Гомеса, «Вулверхэмптоном», чтобы узнать стоимость игрока. С «Атлетико» стороны согласовали сумму в размере € 45 млн. Сообщается, что на 25-летнего хавбека также претендует «Ливерпуль».