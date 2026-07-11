Генич опубликовал лаконичный пост на фоне заявлений о желании уйти с «Матч ТВ»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост после матче чемпионата мира между Испанией и Бельгией (2:1) на фоне своего поражения в голосовании за лучшего комментатора сезона Российской Премьер-Лиги.

«Можно заканчивать 😏», — написал Генич.

Напомним, после того как журналист не выиграл приз лучшему комментатору на премии «WINLINE Герои РПЛ», Генич в социальных сетях заявил, что не будет комментировать встречу 1/4 финала ЧМ-2026. Позже он удалил это высказывание.

Кроме того, Генич, подводя итоги премии «WINLINE Герои РПЛ», упомянул возможный уход с «Матч ТВ». После победы Романа Нагучева в номинации лучшему комментатору сезона, Генич опубликовал пост: «Голосование — *****, номинация — в топку». В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков. Впоследствии пост был удалён.