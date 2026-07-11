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«Всё внимание защиты будет на нём». Тухель — об игре сборной Англии против Холанда

«Всё внимание защиты будет на нём». Тухель — об игре сборной Англии против Холанда
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о нюансах игры нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в преддверии очного матча команд в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (12 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Невозможно не концентрироваться на нём. В такие моменты [игры с Холандом] проявляется столько мастерства, и нужно принять решение, как защищаться. Он всегда будет оказываться у дальней штанги. Весь мир знает, что Холанд любит оказываться у дальней штанги, поэтому вопрос в том, когда вступать с ним в контакт. Нужна командная работа, но, конечно, всё внимание наших центральных защитников будет сосредоточено на нём», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

В четырёх матчах чемпионата мира 2026 года Холанд забил семь голов.

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