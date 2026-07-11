Александр Елагин разобрал победу Испании над Бельгией, оценив роль замен Мерино и Ламменса

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о победе сборной Испании над Бельгией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира — 2026, сделав акцент на заменах. На 86-й минуте у испанцев на поле появился полузащитник Микель Мерино, забивший победный мяч, а на 71-й минуте у Бельгии голкипер Сенне Ламменс заменил травмированного Тибо Куртуа.

«Суперзамена у Испании и провальная у Бельгии. Ещё один момент мечты для Микеля Мерино и кошмар для Сенне Ламменса. Четыре дня назад в матче с Португалией Мерино забил победный гол на последних минутах, отличившись всего через шесть минут после появление на поле. Здесь, на глазах у толпы знаменитостей в Лос-Анджелесе, полузащитнику «Арсенала» хватило всего двух минут, чтобы вывести Испанию в полуфинал и устроить захватывающее противостояние с фаворитами турнира — сборной Франции во вторник в Далласе.

Но, Боже, как же Мерино и всей Испании помог бедняга Ламменс. Вратарь «Манчестер Юнайтед» заменил Куртуа на 71-й минуте после того, как Тибо получил травму. Таким образом, Ламменс стал первым вратарём, сыгравшим за Бельгию на чемпионате мира, кроме Куртуа, со времён Герта де Влигера, игравшего в матче с Бразилией в 2002 году (ох, и классный матч был, когда бельгийцев засудили!)

Бельгия уверенно сдерживала атаки Испании, когда Пау Кубарси оказался один прямо перед штрафной и смог пробить по воротам. Ламменс обязан был поймать мяч, но он его неловко отбил, а потом в ужасе наблюдал, как Мерино летит к нему и вколачивает второй гол в его ворота. Жуткое разочарование Бельгии и великая радость Испании! Мои поздравления всем кто болеет за команду де ла Фуэнте. Она того сто́ит», — написал Елагин в телеграм-канале.