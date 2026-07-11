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Тухель отреагировал на слова Холанда о статусе фаворита сборной Англии на ЧМ

Тухель отреагировал на слова Холанда о статусе фаворита сборной Англии на ЧМ
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал слова нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, высказавшего мнение, что «три льва» являются явными фаворитами чемпионата мира 2026 года. 12 июля Англия и Норвегия встретятся в матче 1/4 финала соревнования.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они превосходят ожидания. Я думаю, что внутри команды они прекрасно понимают, насколько хороши, сколько проблем могут создать любой сборной в мире. Их команда это доказала. Они выбили из турнира очень, очень сильную страну [Бразилию]. Думаю, с тех пор больше нет фаворитов. Это четвертьфинал, все играют на победу, и у всех есть право мечтать и бороться за победу», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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