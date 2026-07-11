Тухель отреагировал на слова Холанда о статусе фаворита сборной Англии на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал слова нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, высказавшего мнение, что «три льва» являются явными фаворитами чемпионата мира 2026 года. 12 июля Англия и Норвегия встретятся в матче 1/4 финала соревнования.

«Они превосходят ожидания. Я думаю, что внутри команды они прекрасно понимают, насколько хороши, сколько проблем могут создать любой сборной в мире. Их команда это доказала. Они выбили из турнира очень, очень сильную страну [Бразилию]. Думаю, с тех пор больше нет фаворитов. Это четвертьфинал, все играют на победу, и у всех есть право мечтать и бороться за победу», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

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