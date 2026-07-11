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«Должны сделать выводы». Гарсия высказался об ошибке Ламменса и травмах бельгийцев

«Должны сделать выводы». Гарсия высказался об ошибке Ламменса и травмах бельгийцев
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ошибки своих игроков, из-за которых команда проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией (1:2), а также ответил на вопрос о травмах ключевых игроков.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Молодые футболисты должны сделать выводы из произошедшего. Именно эти ошибки лишили нас возможности продолжить выступление на турнире. При этом мы остаёмся сплочённым коллективом и не ищем виновных. Я искренне горжусь своими игроками. Мы доказали, что сборная Бельгии была одной из сильнейших на этом чемпионате мира. Возможно, нам было по силам пройти дальше, мы находились в шаге от этого, однако необходимо смириться с тем, что наше участие здесь завершено.

Разумеется, нам помешали травмы. Юри Тилеманс получил повреждение ещё на разминке, затем поле покинул Тибо Куртуа, а Кевин Де Брёйне также не смог доиграть встречу», — приводит слова Гарсии RTL Info.

На 89-й минуте встречи испанский хавбек Микель Мерино поразил ворота сборной Бельгии после того, как вышедший на замену голкипер Сенне Ламменс отбил мяч перед собой.

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